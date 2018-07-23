ФСБ ликвидировала канал поставки оружия из Евросоюза в Россию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, в которую входили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

В местах проживания задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них были 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабина, винтовки и ружья, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья. Кроме того, у подозреваемых обнаружили пехотный миномет, гранатомет, 15 ручных осколочных гранат, патроны и приспособления для бесшумной стрельбы.

В апреле сотрудники ФСБ задержали жителя Красноярска, хранившего дома оружие, поставленное ему с Украины. Также в его квартире обнаружили 110 кустов конопли и запрещенную книгу «Майн кампф».

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