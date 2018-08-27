Японца гуманно изгнали из Северной Кореи

Гражданина Японии задержали в Северной Корее за преступление, однако простили и депортировали. Об этом пишет северокорейское агентство ЦТАК.

Как говорится в сообщении, Томоюки Сугимото приехал в КНДР как турист. Однако во время посещения он «совершил преступление, нарушающее закон республики, был задержан соответствующими органами и подвергнут расследованию». В результате путешественника решили «в соответствии с принципами гуманизма снисходительно простить и изгнать».

По данным Kyodo, нарушителя выслали в Китай. В настоящее время там его обследуют медики и опрашивают японские официальные лица.

Отмечается, что туристу-нарушителю более 30 лет, он родом из префектуры Сига. Его задержали в северокорейском портовом городе Нампхо после того, как он начал снимать на видео некий военный объект. Также сообщается, что в страну он приехал через китайское турагентство.

Японское правительство ранее обратилось к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в КНДР в рамках санкций, введенных в отношении Пхеньяна за разработку баллистических ракет и ядерного оружия.

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