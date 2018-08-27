Умер автор «Босиком по парку» Нил Саймон

В Нью-Йорке скончался американский драматург и сценарист Нил Саймон. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его друга Билла Эванса.

Саймону был 91 год. Он умер в одной из больниц на Манхэттене от осложнений, полученных после пневмонии.

Нил Саймон — один из самых известных бродвейских драматургов. Он автор таких пьес, как «Босиком по парку», «Странная пара», «Милая Чарити», «Девушка, усыпанная звездами».

За комедию «Затерявшись в Йонкерсе» Саймон получил награду «Тони» и Пулитцеровскую премию.