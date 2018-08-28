Украина договорилась с Евросоюзом о получении миллиарда евро

Украина согласовала с Европейским союзом условия предоставления Киеву финансовой помощи в размере до миллиарда евро. Подписать соглашение планируется в ближайшее время, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на посла Украины при ЕС Николая Точицкого.

Он не стал раскрывать условия соглашения, однако отметил краткие сроки подписания документов. «Прогресс есть, условия есть», — сказал Точицкий.

Совет ЕС 27 июня окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро за выполнение страной определенных условий. Подписание соглашения планировалось в июле.

Ранее 27 августа сообщалось, что после прекращения транзита российского газа Украина потеряет сумму, сопоставимую с расходами на национальную армию. По оценке главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, это больше, чем все убытки России от санкций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!