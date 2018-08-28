Из жизни
 
Последние новости
Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье
Россиянин сделал из мамы квартирную мошенницу и пожалел 
Выявлен новый признак скорой смерти
Девушка показала все минусы веганства и стала звездой
Показаны кадры нового сезона «Игры престолов»
В американской школе несколько десятилетий безнаказанно растлевали детей
Украина договорилась с Евросоюзом о получении миллиарда евро
Названа неожиданная опасность шашлыков
США ответили на обвинения в подготовке удара по Сирии
Новости партнеров

Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями

Перейти в «Мою Ленту»

Власти французской деревни Ландевеннек, регион Бретань, запретили приближаться к дельфину по кличке Зафар, который терроризирует пловцов и байдарочников. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Зафар хорошо знаком жителям прибрежной деревни. Трехметровое морское млекопитающее часто резвилось возле кораблей детской парусной школы. Иногда он позволял людям кататься на себе, держась за спинной плавник.

Несколько недель назад поведение дельфина изменилось. Он стал демонстрировать явные признаки полового возбуждения, постоянно трется о байдарки и другие небольшие лодки, пристает к пловцам и не пускает их на берег. В одном случае Зафар приблизился к женщине и носом подбросил ее над водой.

После этого мэр Ландевеннека запретил нырять и плавать у береговой линии деревни в тех случаях, когда рядом замечен дельфин. Кроме того, согласно постановлению, теперь нельзя подплывать к животному ближе, чем на 50 метров.

В 2017 году сообщалось, что ученые из Университета Далхаузи в Канаде разработали новый метод изучения сексуальной активности дельфинов и других китообразных. Для этого они надувают отрезанные половые органы мертвых животных.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sexually frustrated dolphin named Zafar terrorises tourists on French beach
К горбатому киту пристали полторы тысячи назойливых дельфинов
Спасение женщины от акулы китом попало на видео
Пенисы мертвых дельфинов надули для изучения секса китов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Полиция развозит пьяных по домам»

История москвички, переехавшей в Исландию
20:5427 августа

Крокодил прыгнул на лодку с рыбаками

20:0927 августа

Веганский фестиваль отменили после угроз охотников и фермеров

13:0927 августа

Пьяный японец соврал полицейским ради поездки домой на машине

Из жизни16:5522 августа

У собак есть свои секреты

На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
18:1127 августа

Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака

17:2327 августа

Грузинка запела и родила

06:3525 августа

Американец рассказал о бегстве от огненного торнадо на горящем пикапе

Из жизни00:0222 августа
Михаил Фоменко

Русский Тарзан

Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
16:1327 августа

В Пакистане обнаружили самого пучеглазого мальчика

11:5327 августа

Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее

16:2624 августа

Трехлетний ребенок четыре дня прожил без еды и воды и спас младшего брата

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Появились фотографии с отдыха Путина в горах
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
Тайфун затопил Приморье
В Крыму произошел выброс неизвестного вещества
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Сирия подготовилась к удару США
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
США обвинили в усилении для удара по Сирии
В американской школе несколько десятилетий безнаказанно растлевали детей
ООН обнаружила геноцид мусульман
США ответили на обвинения в подготовке удара по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Назван единственный страх Лукашенко
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Украина договорилась с Евросоюзом о получении миллиарда евро
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
Несостоявшийся глава ДНР сбежал на Украину
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Украина оценила свои потери от «Северного потока-2»
Стала известна реакция беглых олигархов на отказ в прощении
Европа отказалась быть вассалом США
Раскрыт план защиты от санкций против госдолга России
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Серега Бентли в погоне за воровским титулом оказался в худшей тюрьме
Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье
Все материалы
Наука и техника
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
«Роскосмос» поспорил с Минобороны
Названа неожиданная опасность шашлыков
Раскрыты характеристики новой ракеты С-400
Минобороны показало видео ударов крылатыми ракетами
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Хабиб даст ответ на все»
Макгрегор и Нурмагомедов дерутся в интернете. Реальный бой все ближе
В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду
Гамова рассказала о последствиях критики российских футболистов
Россиянина признали лучшим вратарем НХЛ
Черчесов заявил о возвращении Игнашевича в сборную
Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной
На Украине заявили о спасении сбежавших российских биатлонисток
Все материалы
Культура
«Нам придется умереть, чтобы кино увидело свет»
Гас Ван Сэнт о своем байопике скандального художника Джона Каллахана
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
«Молчаливый Боб» похудел до неузнаваемости
«Цензура, война и изоляция от чужаков»
Как работает пропаганда в наши дни
Жена Караченцова рассказала о раковой опухоли актера после лечения в Израиле
Показаны кадры нового сезона «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Совратившую подростка актрису изгнали из телешоу
Девушка показала все минусы веганства и стала звездой
В сети высмеяли дырявый украинский поезд
ФАС признала маленькую женскую грудь физическим недостатком
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами
Выпущено кружевное белье для мужчин
Раскрыт тайный кумир Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Пилот посадил самолет со сломанными крыльями
Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира
Полсотни мигрантов взяли штурмом пляж с туристами
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Веганский фестиваль отменили после угроз охотников и фермеров
Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Все материалы
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Провал машины-катамарана
Экстраординарная звезда Ле-Мана, которая так и не взошла
Слоны тоже умеют летать
Что нужно вытряхнуть из роскошного Bentley Continental GT, чтобы получилась гоночная машина?
Львы и гепарды с четырьмя колесами
Автопроизводители разобрали имена всех диких кошек — как так получилось?
Кабриолет Rolls-Royce Phantom превратили в бигфут
Раскрыта внешность нового пятидверного BMW M8
Появилось первое изображение нового Kia Ceed GT
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы