Названа неожиданная опасность шашлыков

Ученые Оксфордского университета выяснили, что часто употребление пищи, приготовленной на углях, увеличивает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 341 730 жителей Китая в возрасте 30-79 лет. Среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они сообщили, как часто они готовят и какое топливо для этого используют. Ученых интересовало, как часто люди подвергались воздействию продуктов сгорания угля, древесины и древесного угля. В окончательную выборку вошли те участники, что готовили не реже одного раза в неделю и не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом, около 22,5 процентов добровольцев в течение последних 30 лет использовали для приготовления пищи твердое топливо, 24,6 процента — около 10-29 лет, а 53 процента — меньше 10 лет или никогда. За все время наблюдения от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 8304 участника. При этом каждое десятилетие постоянной готовки на углях оказалось связано с увеличением риска смерти на три процента.

Ученые подчеркивают, что использование электричества или газа для приготовления пищи значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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