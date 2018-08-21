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Доказана смертельная опасность электронных сигарет

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Ученые Миннесотского университета в США выяснили, что пар от электронных сигарет способен вызвать повреждения ДНК в клетках полости рта и вызвать развитие злокачественных опухолей. Результаты научной работы представлены на конференции Американского химического общества. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Многие исследования подтверждают, что вейпинг безопаснее, чем курение обычных сигарет, при котором образуются канцерогенные продукты сгорания табака. Однако существуют противоречивые данные о риске, который несет употребление электронных сигарет.

Исследователи оценили воздействие пара от электронных сигарет на пятерых добровольцах. До и после 15-минутной сессии вейпинга у участников эксперимента брали образцы слюны и анализировали их на предмет наличия химических веществ, разрушающих ДНК. Кроме того, у испытуемых оценили степень повреждения генетического аппарата в клетках.

Ученые выявили три токсичных соединения, концентрация которых в слюне после затяжек значительно выросла: формальдегид, акролеин и метилглиоксаль. Кроме того, у четырех из пяти испытуемых были выявлены повреждения ДНК, связанные с воздействием акролеина.

Вещество вызывало появление ДНК-аддуктов — комплексов нуклеиновых кислот и посторонних молекул, в которых невозможно правильное протекание процессов транскрипции и трансляции. Если клетка не может исправить повреждения, то возможны ошибки в репликации ДНК, приводящие к появлению злокачественных опухолей.

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