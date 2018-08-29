Шершни построили огромное гнездо в автомобиле

В американском городе Аллайанс, штат Огайо, в старом автомобиле «Шевроле» обнаружили гнездо шершней. Об этом сообщает Fox 8.

Чтобы устранить насекомых, владелец машины вызвал дезинсектора. Специалист снял уничтожение гнезда на видео и опубликовал его на своей странице в Facebook.

Прежде чем приблизиться к автомобилю, он облачился в трехслойный защитный костюм и надел специальные перчатки. Затем дезинсектор обработал гнездо ядом, сломал его и удалил обломки. Он также оставил клиенту использованное им средство на тот случай, если найдутся другие насекомые.

Шершни обыкновенные распространены на всей территории Европы. Кроме того, эти насекомые встречаются в Северной Америке, куда были завезены в середине XIX века, однако, по утверждению дезинсектора, они лишь недавно попали в Аллайанс.

В 2017 году сообщалось, что дезинсектор Джуд Веррет снял на видео уничтожение огромного гнезда шершней, которое занимало половину небольшого сарая в американском городе Паттерсон.

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