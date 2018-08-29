Из жизни
 
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы→
Последние новости
Медведев заявил о согласовании пенсионной реформы с обществом
«Яндекс» отказался подчиниться Роскомнадзору и удалить пиратский контент
На автомобиль из «Кортежа» Путина нашелся покупатель
Украинский турист перегрелся в Крыму
Аукцион в Москве продлился 13 часов 
Перед посольством России в Киеве устроили кладбище
Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком
Американская «Стратосферная крепость» получит гиперзвуковое оружие
В деле погибших в ЦАР журналистов всплыли новые подробности
Путин создал предпенсионный возраст
Новости партнеров

Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом

Перейти в «Мою Ленту»

Колумбиец под псевдонимом Череп отрезал себе нос и уши и сделал татуаж глаз ради сходства со скелетом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мужчина признался, что с детства обожал черепа, но смог начать изменять свою внешность только после смерти матери, так как она не одобряла столь радикальные бодимодификации. 22-летний татуировщик Калака Череп (Kalaca Skull), урожденный Эрик Йеньер Инкапье Рамирес (Eric Yeiner Hincapié Ramírez), сделал первую пластическую операцию два года назад.

С тех пор он обрезал большую часть носа и мочек ушей, а также разрезал язык и выкрасил его в серый «трупный» цвет. Череп сделал татуаж глаз, закрасил пространство вокруг них, имитируя глазницы, и набил татуировку в виде челюсти по двум сторонам рта. Также он почти целиком сбрил волосы, чтобы продемонстрировать татуировки на голове.

Череп стал первым человеком в Колумбии, добровольно удалившим нос и уши. Это привлекло к нему внимание местной прессы и вызвало много критики. Сам мужчина признается, что не обращает на нее внимания и добавляет, что фанаты часто фотографируются с ним на улицах.

Череп объяснил, что пожелал выглядеть как скелет, потому что «так выглядят все люди под кожей и после смерти». Он считает, что критиковать его глупо, «это сопоставимо с критикой женщин, которые увеличивают грудь и ягодицы с помощью имплантатов».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The man who wants his face to look like a SKULL: Colombian, 22, has half his nose cut off, ears mutilated and eyes tattooed to achieve skeletal image
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Умер Zombie Boy
Британский бодибилдер за год покрыл все тело татуировками
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0128 августа

«Полиция развозит пьяных по домам»

История москвички, переехавшей в Исландию
06:28Сегодня

Британец прожил десять лет с ватной палочкой в ухе

12:07Сегодня

Шершни построили огромное гнездо в автомобиле

12:58Сегодня

Кореец отведал суши и лишился руки

Из жизни16:5522 августа

У собак есть свои секреты

На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
11:13Сегодня

Тысячи пчел наводнили центральную площадь Нью-Йорка

20:0828 августа

Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца

09:10Сегодня

Тигру-инвалиду сделают протез взамен потерянной из-за браконьера лапы

Из жизниПартнерский материал

Дайте две

Эти люди сделали свой выбор и заплатили за него
13:2028 августа

Самая старая женщина в мире раскрыла секрет долголетия

17:4128 августа

Найденный на берегу огромный кальмар оказался вдвое больше человека

20:5228 августа

Полтора десятка львов вышли на дорогу

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
Правительство отреагировало на предложения Путина по пенсиям
ЦИК приготовился к референдуму по пенсионной реформе
«Он ел мусор на улице, пытаясь спасти мир»
 
Путин предупредил об использовании пенсионной реформы для саморекламы
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Китай решил расширить военное влияние за рубежом
Немцев лишили золотого Эрдогана
Гроб Маккейна понесет россиянин
Террористов в пустыне отрезали от воды
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Перед посольством России в Киеве устроили кладбище
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине
Назван срок разрыва Украиной Договора о дружбе с Россией
Украина закрыла свое представительство при СНГ
Чернокожего британца не пустили в украинский ресторан
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Алишер УсмановМодель для сборки
Как Алишер Усманов формулирует новую стратегию российского бизнеса
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Путин создал предпенсионный возраст
Названа лучшая кабачковая икра
Виталий Савельев вновь избран гендиректором «Аэрофлота»
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Перми коллектор избил оперную певицу за несуществующие долги
По делу о пытках в ярославской колонии задержали еще двоих тюремщиков
Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета
Жительница Кузбасса наступила на ногу полицейскому и пошла под суд
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Российские «умные часы» обошлись без «российских мозгов»
В Вашингтоне обнаружено взрывное устройство
Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым
Американская «Стратосферная крепость» получит гиперзвуковое оружие
Все материалы
Спорт
Газанули
Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
Игнашевич ответил на унижения сборной России перед чемпионатом мира
Роналду попросил «Ювентус» купить его бывшего одноклубника
Футболист отметился автоголом почти с центра поля
Макгрегор жестко ответил Мэйуэзеру и послал его семью
Бывшего игрока сборной Англии изувечила африканская крыса
Олимпийский чемпион отказался жить в России
Все материалы
Культура
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Признавшую Россию агрессором украинскую певицу застыдили за русский язык
Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком
Певица из Spice Girls начала лечиться от секс-зависимости
Тело величайшей певицы в истории положили в золотой гроб и выставили в музее
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
Учительницу отстранили от работы за распространение порно
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
Пекарню в Амстердаме пристыдили за название в честь юной жертвы Холокоста
В деле погибших в ЦАР журналистов всплыли новые подробности
Американец опубликовал секс-видео с бывшей на сайте с миллиардной аудиторией
Модель рассказала о неприятной изнанке счастливых кадров c любимым
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Раскрыт ежечасный заработок кандидатки в самые молодые миллиардерши
Раскрыто значение формы пупка
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Меган Маркл стала примером для масс-маркета
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Украинский турист перегрелся в Крыму
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом
Шершни построили огромное гнездо в автомобиле
Кореец отведал суши и лишился руки
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Все материалы
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Aurus в деталях
Рассматриваем во всех подробностях седан проекта «Кортеж»
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
Renault сделала для России купеобразный кроссовер
Представлен прототип новой Lada 4x4
Kia частично раскрыла дизайн нового Proceed
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы