Британский бодибилдер за год покрыл все тело татуировками

Житель британского города Манчестер, который занимается бодибилдингом, за 14 месяцев нанес татуировки на все свое тело. Об этом пишет Daily Mail.

59-летний Рэй Хоутон (Ray Houghton) потратил на наколки 5,5 тысячи фунтов стерлингов (более 7 тысяч долларов). Мужчина хотел закрыть свои старые татуировки на руках, но решил не останавливаться на этом. Он оставил нетронутыми лишь свое лицо, ступни и паховую область.

Британец отметил, что благодаря новому образу он чувствует себя моложе и увереннее. По его словам, он стыдился старых татуировок, сделанных в молодости после службы в армии. Прохожие фотографируют Хоутона как во время прогулки по торговому центру, так и при посещении пляжей для нудистов.

В марте стало известно, что Марка StreetX представила коллекцию одежды, лицом которой стал шеф-повар Мэтти Мэтисон (Matty Matheson). Видеоролик с его участием опубликован на YouTube. Татуированный мужчина позировал на фоне прибоя, плескался в волнах и сидел под зонтом на песке.