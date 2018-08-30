Найдены редкие сокровища цивилизации майя

Археологи в Мексике обнаружили гипсовую маску в натуральную величину, которая, вероятно, принадлежала правителю древних майя Пакалю Великому, жившему в 603-683 годах нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Артефакт нашли в руинах дворцового комплекса города Паленке, который был политическим и культурным центром цивилизации майя и находился на территории современного мексиканского штата Чьяпас. Маска хранилась в здании, обозначенном археологами как «Дом Е», где Пакал, как считается, был возведен на престол. Кроме маски, ученые нашли фрагменты алебастра и керамики, жемчуг, жадеит, перламутр и другие драгоценные камни, а также кости рыб и черепах.

Открытие было сделано во время изучения дренажной системы дворцового комплекса. Оказалось, что майя направляли воду в «Дом Е», где археологи нашли резервуар для пруда и остатки скамеек вокруг. Исследователи полагают, что маска использовалась как архитектурное украшение и изображает уже постаревшего короля.

Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса с двух тысяч лет до нашей эры вплоть до начала колониального периода. Она известна развитой системой письменности, искусством, архитектурой и знаниями в области математики и астрономии. Примерно в конце XVII века ее последний независимый город перешел в подчинение испанцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!