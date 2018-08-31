Жириновский объявил о желании Анкары размеcтить военную базу России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов разместить российскую военную базу на территории своей страны, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24» в пятницу, 31 августа.

«Надо немедленно потребовать и в Иране, и в Турции наши военно-воздушные, военно-морские базы. Она [Турция] готова, я сам разговаривал, как с вами, с Эрдоганом. Он хочет быть с Россией, он не хочет быть в очереди, стоять в последнем вагоне и ехать в ЕС. С нами он хочет. Потому что с нами весь мир будет знать, кто такой Эрдоган», — сказал политик.

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В июле Жириновский побывал в Анкаре на церемонии инаугурации Эрдогана по личному приглашению турецкого президента. Тогда лидер ЛДПР заявил, что, по его мнению, расположенная на юге Турции авиабаза Инджирлик может быть закрыта для НАТО и передана российской стороне.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Начало поставок запланировано на июль 2019 года. Решение турецких властей возмутило США. 26 июня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл пригрозил Анкаре санкциями в случае завершения сделки. Вашингтон напомнил Турции о членстве в НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту.

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