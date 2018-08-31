Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»

В российской социальной сети «ВКонтакте» появилась страница главнокомандующего армией Мьянмы Аунга Хлайна, имя которого фигурировало в докладе ООН о геноциде мусульманского населения рохинджа, пишет РБК.

Ранее страница Хлайна была заблокирована администрацией Facebook. Отмечается, что принадлежность страницы во «ВКонтакте» главнокомандующему армией Мьянмы подтвердили военные источники. «Есть признаки того, что армия Мьянмы начинает привлекать новых пользователей через VK», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Долина страха Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми

В настоящий момент у страницы больше 16 тысяч подписчиков. Представители социальной сети рассказали, что для мониторинга публикаций в сообществе и на страницах пользователей были наняты модераторы, говорящие на бирманском языке. «Публикации с призывами к насилию будут удалены нашей командой модераторов, а пользователи, которые их размещают, будут заблокированы», — отметили они.

Ранее 27 августа следователи ООН представили доклад, в котором говорится, что военнослужащие Мьянмы совершали массовые убийства и групповые изнасилования представителей мусульманского народа рохинджа с намерением геноцида.

Рохинджа — народ, проживающий в основном в штате Ракхайн в Мьянме. Его представители исповедуют ислам и считают себя коренным населением региона. По мнению большинства бирманцев-буддистов, рохинджа переселились в Бирму из Бангладеш в годы британского владычества. Нынешние власти Мьянмы считают, что рохинджа — боевики, терроризирующие мирное население.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!