ООН обнаружила геноцид мусульман

Военнослужащие Мьянмы совершали массовые убийства и групповые изнасилования представителей мусульманского народа рохинджа с намерением геноцида. Об этом говорится в докладе следователей ООН, пишет Reuters.

В документе указывается, что гражданское правительство во главе с госсоветником Аун Сан Су Чжи разрешило пропаганду ненависти по отношению к меньшинству, уничтожало документы и не смогло защитить рохинджа от преступлений против человечности и преступлений военных. Таким образом власти внесли свой вклад в злодеяния.

За организацию тяжелейших преступлений ответить перед законом должны главнокомандующий и пять генералов.

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По данным независимой международной миссии ООН по установлению фактов преступлений в Мьянме, действия армии в отношении рохинджа были непропорциональны реальным угрозам. Преступления в штате Ракхайн и способы их совершения аналогичны по своей природе, серьезности и масштабу теми, в которых ранее уже находили намерения геноцида, считают эксперты. В докладе подчеркивается, что доказательств для расследования и привлечения высокопоставленных лиц к ответственности достаточно.

В августе 2017 года боевики-рохинджа напали на правительственные войска, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. Ответом стали массовые зачистки деревень. В итоге в Бангладеш бежали около 700 тысяч человек.

Рохинджа — народ, проживающий в основном в штате Ракхайн в Мьянме. Его представители исповедуют ислам и считают себя коренным населением региона. Большинство бирманцев-буддистов полагают, что рохинджа переселились в Бирму из Бангладеш в годы британского владычества. Нынешний режим Мьянмы пытается вытеснить их в соседние страны или ассимилировать. Власти считают, что рохинджа — боевики, терроризирующие мирное население и пытающиеся распространить радикальные взгляды на местных последователей Пророка.

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