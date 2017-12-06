На необитаемый остров задумали переселить сто тысяч рохинджа

Власти Бангладеш подготовили план переселения ста тысяч беженцев-рохинджа на необитаемый остров в Бенгальском заливе. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает телеканал CNN.

На реализацию плана будет выделено 278 миллионов долларов. На эти деньги на острове Ангар-Чар в Бенгальском заливе планируется построить необходимую для проживания инфраструктуру. Предполагается, что план будет реализован к ноябрю 2019 года.

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Критики этой идеи замечают, что выделенный под заселение остров подвержен частым наводнениям и малопригоден для жизни.

С августа в Бангладеш прибыли около 630 тысяч беженцев-рохинджа. Они покинули соседнюю Мьянму из-за массового насилия, совершенного в их отношении. Правительство Мьянмы все обвинения отрицает, утверждая, что борется лишь с террористами, устраивающими нападения на местных силовиков.

Рохинджа — народ, обитающий в основном в штате Ракхайн, Мьянма. Рохинджа исповедуют ислам и считают себя коренным населением Ракхайна, в то время как большинство бирманцев, исповедующих буддизм, полагают, что они переселились в страну из Бангладеш в годы британского владычества. Нынешний режим Мьянмы пытается вытеснить рохинджа в соседние страны или ассимилировать их. В настоящий момент на территории Бангладеш проживают более полумиллиона представителей этого народа, причем 69 тысяч из них бежали из Мьянмы в течение четырех последних месяцев.