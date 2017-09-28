Представители ООН отменили визит к рохинджа

Представители Организации Объединенных Наций отменили визит в мьянманский штат Ракхайн, где проживает народность рохинджа. Об этом сообщает BBC News.

Причины этого шага обнародованы не были. Сотрудники организации вынуждены были покинуть Ракхайн после того, как военные Мьянмы начали зачистку деревень из-за серии нападений боевиков-рохинджа. В результате армейской операции более 400 тысяч представителей народности вынуждены были бежать в соседний Бангладеш. Планировалось, что делегация ООН разберется в обстоятельствах произошедшего.

27 сентября сообщалось, что представители боевого движения рохинджа «Армия спасения рохинджа Аракана» (ARSA) намеренно нападали на мьянманских солдат, чтобы спровоцировать возмездие и привлечь внимание мира к ситуации в стране.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году около 120 тысяч представителей этой народности были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря.

Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам (большинство населения Мьянмы — буддисты).