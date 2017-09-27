Боевики-рохинджа признались в провоцировании геноцида собственного народа

Боевики рохинджа сами спровоцировали геноцид собственного народа. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

По словам одного из бойцов «Армии спасения рохинджа Аракана» (ARSA) Абула Аляма, боевики специально организовали нападения на солдат армии Мьянмы, чтобы спровоцировать ответные зачистки и привлечь внимание мировой общественности к судьбе рохинджа и их преследованию со стороны властей. «Умереть быстро лучше, чем умирать медленно. Они пытали нас день за днем, другого варианта не было. Мы знали, что будет, но решили пойти на это», — пояснил Рафик, заместитель командира ARSA.

Рейды боевиков-рохинджа вызвали масштабные ответные зачистки властей, повлекший массовый исход беженцев в соседний Бангладеш.

Власти Мьянмы считают ARSA террористами, ответственными за массовые убийства местных жителей. По данным журналистов, которые приводит издание, лидер группировки, Ата Улла, неоднократно посещал Пакистан и Саудовскую Аравию — местные мусульмане на словах поддержали рохинджа, но от конкретной помощи отказались.

Рохинджа — исповедующее ислам этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности.

Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам (большинство населения Мьянмы — буддисты).