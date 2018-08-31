Названа неожиданная причина скорого массового голода

Ученые Университета Вашингтона в Сиэтле (США) выяснили, что глобальное потепление приведет к массовому голоду не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

По словам исследователей, потепление приведет к экспоненциальному ускорению метаболизма членистоногих (следовательно, и аппетита), а также к их плодовитости. Увеличение численности насекомых приведет к потерям таких сельскохозяйственных культур, как рис, кукуруза и пшеница, на 10-25 процентов при повышении средней температуры атмосферы Земли на каждый градус Цельсия. Повышение глобальной температуры на два градуса Цельсия обернется уменьшением урожая на 213 миллионов тонн ежегодно.

В 2016 году ООН выявила, что как минимум 815 миллионов человек не получают достаточного количества пищи. Кукуруза, рис и пшеница являются основными сельскохозяйственными культурами, и их потребляют четыре миллиарда человек. В то же время рис будет в меньшей степени уязвим для насекомых, поскольку его выращивают в тропиках, где активность насекомых уже достигает максимума.

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