Кремль отреагировал на рассекречивание бесед Клинтона и Ельцина

В Кремле не видят ничего предосудительного в публикации на сайте библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона расшифровки разговоров с первым президентом России Борисом Ельциным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 31 августа.

Песков отрицательно ответил на вопрос, согласовала ли американская сторона с Москвой публикацию стенограмм.

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Он уточнил, что, «как правило, не рассекречиваются документы, касающиеся действующих политиков».

Ранее в пятницу на сайте Библиотеки Билла Клинтона была опубликована расшифровка телефонных переговоров лидеров стран. Из материалов следует, что Борис Ельцин сообщил в сентябре 1999 года американскому коллеге Биллу Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина. По его словам, Путин — надежный человек.

Кроме того, 13 июля 1999-го Ельцин предлагал Клинтону встретиться в уединенном месте и обсудить кризис в Косове с глазу на глаз. В частности, бывший президент России рассматривал в качестве места переговоров подводную лодку и остров.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин.

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