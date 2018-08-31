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Стало известно о предложениях Ельцина встретиться с Клинтоном в уединенном месте

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Билл Клинтон и Борис Ельцин

Бывший президент России Борис Ельцин предлагал американскому коллеге Биллу Клинтону встретиться в уединенном месте и обсудить кризис в Косове с глазу на глаз. Об этом говорится в рассекреченных шифровках телефонных переговоров лидеров стран, опубликованных на сайте библиотеки Билла Клинтона.

Телефонный разговор произошел 13 июля 1999-го. Ельцин сообщил, что желает проработать дальнейшее урегулирование ситуации в Косове, встретившись с Клинтоном на подводной лодке или на острове, где того «не будут дергать».

В начале разговора бывший американский лидер предлагает перейти к обсуждению дальнейших шагов после того, как будут приняты краткосрочные меры по урегулированию конфликта. Клинтон предлагал включить в обсуждение министров обороны и иностранных дел. Однако Ельцин заявил, что считает вопрос делом только глав государств.

Его предложение заключалось в том, что президенты должны встретиться лично, принять решение, а затем дать инструкции своим министрам. Клинтон продолжал настаивать, чтобы генералы и министры обороны разработали краткосрочный план, который лидеры одобрят, а затем перейдут к обсуждению дальнейших действий.

По опасениям Клинтона, если президенты встретятся лично до того, как будут приняты срочные меры, мировое сообщество решит, что в отношениях между США и Россией есть некая напряженность и лидеры встречаются, чтобы обсудить именно эти проблемы, а не ситуацию в Косове. Он настаивал, что для начала на месте должна быть решена хотя бы ситуация с аэропортом в Приштине.

В ночь с 11 на 12 июня 1999 года российские десантники совершили маневр из Боснии и заняли аэропорт Приштина, что было не согласовано с британцами, которые планировали взять его под свой контроль. Такое решение было принято российскими военными после того, как разведка узнала планы британцев.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимости Косово не признает. Сербия фактически утратила контроль над Косово в 1999-м.

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Предыстория: Опубликована расшифровка разговора Ельцина и Клинтона о Путине
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