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Показавший герб Косово футболист объяснился с ФИФА

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Гранит Джака, футболист сборной Швейцарии

​Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал рассматривать дело футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири, показавших «политические жесты» после забитых мячей в игре против Сербии. Об этом рассказал BBC News.

Футболисты, выходцы из Косово, праздновали забитые мячи, скрестив руки, что должно было символизировать двуглавого орла — герб Косово и Албании. Сообщается, что сербские болельщики освистали швейцарских футболистов, показавших этот жест.

«Это просто эмоции. Я был очень рад, что забил этот гол. И ничего больше», — заявил Шакири после обрушившихся на него обвинений.

ФИФА заявила, что поведение сербских болельщиков также не останется безнаказанным: «В отношении того же матча были возбуждены дисциплинарные дела против сербской FA за беспорядки толпы и проявление политических и оскорбительных сообщений сербскими фанатами».

22 июня сборная Швейцарии одержала победу над сербами со счетом 2:1. На 5-й минуте счет открыл нападающий сербов Александар Митрович. Во втором тайме полузащитник Швейцарии Гранит Джака сравнял счет (52-я минута). На 89-й минуте встречи хавбек Джердан Шакири вывел швейцарцев вперед.

Оба футболиста являются этническими албанцами из Косово. В субботу, 23 июня, появилась информация о вышедшем в бутсах с флагом Косово полузащитнике швейцарцев Шакири. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии выразил возмущение его поступком.

В 1998 году косовские албанцы начали войну с Сербией за независимость, конфликт завершился после военной операции НАТО в Косово. Официально сербские власти не признают независимость Косово.

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