Сербия возмутилась флагом Косово на бутсах швейцарского футболиста

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии выразил возмущение тем, что на матч против Сербии полузащитник швейцарцев Джердан Шакири вышел в бутсах с флагом Косово. Его слова передает ТАСС.

«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом», — сказал Шурбатович.

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Шакири родился в семье косовских албанцев. Семья игрока иммигрировала в Швейцарию в 1992 году. Официально сербские власти не признают независимость Косово.

22 июня сборная Швейцарии переиграла сербов со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Шакири.

После двух туров группы E в квартете с четырьмя очками лидируют бразильцы. На второй строчке расположились швейцарцы, также имеющие в своем активе четыре набранных очка. На третьем месте — сборная Сербии с тремя очками. Замыкает четверку команда Коста-Рики, которая пока не сумела набрать ни одного очка.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Заключительные матчи в группе E пройдут 27 июня. Бразилия сыграет против Сербии, а швейцарцам предстоит встреча с командой Коста-Рики. Оба поединка начнутся в 21:00 по московскому времени.

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