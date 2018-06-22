Сборная Швейцарии на последних минутах встречи вырвала победу у Сербии

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 22 июня в Калининграде и завершилась со счетом 2:1. На 5-й минуте счет открыл нападающий сербов Александар Митрович. Во втором тайме полузащитник Швейцарии Гранит Джака сравнял счет (52-я минута). На 89-й минуте встречи хавбек Джердан Шакири вывел швейцарцев вперед.

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В другом матче группы E сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. На данный момент у швейцарцев и бразильцев в активе четыре очка, у сербов — три, костариканцы очков не набрали.

Заключительные матчи группы E состоятся 27 июня. Бразилия встретится с командой Сербии, швейцарцы сыграют против сборной Коста-Рики. Оба матча начнутся в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 городах России.

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