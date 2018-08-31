Ельцин подозревал коммунистов в желании вернуть Крым

Бывший президент России Борис Ельцин в одном из телефонных разговоров предупреждал американского коллегу Билла Клинтона о том, что коммунисты хотят вернуть Крым и Аляску в состав России. Об этом говорится в обнародованных расшифровках телефонных переговоров лидеров стран, опубликованных на сайте Библиотеки Билла Клинтона.

«Они [коммунисты] вернут Крым, они даже заявляют свое право на Аляску», — сказал он во время разговора 21 апреля 1996 года, за два месяца до президентских выборов.

Материалы по теме Второй, понимаешь Почему Ельцин не хотел переизбираться в 1996 году

Ельцин отмечал, что американская пресса представляет коммунистов «хорошими, честными и добрыми». «Я предупреждаю, что такому верить не стоит. Больше половины из них — фанатики, они все уничтожат», — говорил он. Российский президент также сказал, что коммунисты в случае победы своего лидера Геннадия Зюганова «сотрут границы между бывшими республиками СССР».

«Есть два пути развития России. Мне власть не нужна, но, когда я почувствовал угрозу коммунизма, я решил баллотироваться. Мы этого не допустим», — подытожил российский лидер.

Основными конкурентами на президентских выборах 1996 года были самовыдвиженец Ельцин и лидер КПРФ Зюганов. Первый набрал более 50 процентов голосов и был переизбран на второй срок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



