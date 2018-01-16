В Косово застрелили лидера сербской партии

В Косово застрелен один из лидеров сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 16 января.

Политику пять раз выстрелили в грудь, когда он заходил в здание партии утром по местному времени. Адвокат политика Небойса Владжич заявил, что Ивановича доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Вскоре после убиства полиция нашла в одном из районов города сожженный автомобиль, который могли использовать преступники.

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Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. После убийства были приостановлены переговоры между Сербией и Косово в Европейском союзе. Отмечается, что происшествие может усилить трение между странами, которые уже несколько лет пытаются нормализовать отношения.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Однако Белград отказался признать независимость Приштины. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года и должны были возобновиться во вторник, 16 января.

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