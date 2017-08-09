Шестерых россиян задержали в Косово за незаконное пересечение границы

В частично признанной республике Косово за незаконное пересечение границы полицейские задержали шестерых россиян. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает РТС.

Отмечается, что всего было задержано 11 человек, еще пятеро задержанных — граждане Сербии. Указывается, что им от 15 до 48 лет, они перемещались на двух машинах с номерами Сербии.

Россиян и сербов увезли в полицейский участок для допроса. Российская дипломатическая канцелярия в Приштине поставлена в известность о произошедшем.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции страны, частью своей территории. Россия независимости Косово не признает.