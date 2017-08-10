Задержанных в Косово россиян оштрафовали и отпустили

Шесть россиян, задержанные полицией непризнанной республики Косово, вышли на свободу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства в Сербии Юрий Пичугин.

По его словам, граждане России оплатили штраф, после чего покинули территорию края в сопровождении представителя канцелярии посольства. КПП прошли также пять граждан Сербии, которые ранее были задержаны вместе с россиянами.

Суд города Подуево ранее обязал каждого из задержанных россиян и сербов заплатить 250 евро в качестве штрафа за незаконное пересечение административной линии непризнанной республики и 20 евро в качестве покрытия судебных издержек.

11 человек — шесть россиян и пятеро граждан Сербии — были задержаны 8 августа. Им от 15 до 48 лет, они перемещались на двух машинах с номерами Сербии.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимости Косово не признает.