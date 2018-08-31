Дайвер заглянул в пасть к самому опасному крокодилу Америки

Американский дайвер заглянул в пасть к острорылому крокодилу и выжил. На видео обратил внимание YouTube-канал Inside Edition.

Эльдад Коэн (Eldad Cohen), увлекающийся подводной фотографией, снял необычные кадры во время поездки на Кубу в честь своего 42-го дня рождения. Он знал, что в районе архипелага Хардинес-де-ла-Рейна живет множество острорылых крокодилов, и мечтал поплавать с одним из них. Это ему удалось: он приблизился к рептилии весом в 220 килограммов на максимально близкое расстояние и снял ее.

Коэн признался, что сделать эффектные кадры ему удалось не сразу: «Когда я пытался подплыть к крокодилу первый раз, я запутался в водорослях. К счастью, мне удалось быстро ретироваться».

Острорылые крокодилы считаются самыми опасными в Южной и Северной Америке. Они ведут себя агрессивно при встрече с людьми. Однако их атаки редко заканчиваются смертью из-за небольших размеров пасти, что не позволяет съесть крупную добычу.

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