Песков поведал об «угрозах» Путина в адрес Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» о переговорах Владимира Путина с украинским коллегой Петром Порошенко на встрече «нормандской четверки» в 2015 году. Слова Пескова передает РИА Новости.

Во время интервью официального представителя Кремля попросили прокомментировать мемуары бывшего президента Франции Франсуа Олланда, также присутствовавшего на переговорах. Бывший французский лидер написал, что Путин угрожал Порошенко.

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«Во время очень напряженных переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая [угрожающая] формулировка не использовалась», — заявил Песков.

Мемуары Олланда под названием «Уроки власти» были изданы в 2018 году. Украинское издание Gordon.ua опубликовало фрагменты перевода книги, в частности, моменты, где описывается встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в Минске.

«[Президент Украины Петр] Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки», — пишет Олланд.

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«Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько жестким, что отрицал свою прямую связь с главарями сепаратистов, говорил, будто не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались», — утверждает бывший французский президент дальше.

Отношения между Москвой и Киевом испортились после начала военного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к боевым действиям. Москва указывает на голословный характер обвинения и подчеркивает, что военнослужащих России на Украине не было и нет. Также Киев не признает итоги референдума в Крыму, после которого полуостров отделился от Украины и вошел в состав России. Москва настаивает, что процесс присоединения региона соответствовал нормам международного права. Ряд западных стран, в том числе Франция, Германия и США, поддерживают позицию Киева.

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