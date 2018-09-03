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Операторы нашли способ частично окупить «закон Яровой»

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Крупные операторы связи готовятся предоставить региональным услуги хранения данных для исполнения «закона Яровой». Предполагается, что это позволит окупить часть расходов на увеличение хранилищ, сообщает «Коммерсантъ».

По информации газеты, чтобы оценить спрос, компания «Мегафон» рассылает специальный опросник, в котором менее крупным операторам предлагается указать параметры сетей, в том числе число абонентов, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку и прогноз по этим показателям на конец 2019 года.

О рассмотрении возможности предоставить услуги по хранению данных для «закона Яровой» рассказали также в МТС. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский уже заявлял, что оператор будет хранить переговоры и трафик абонентов Tele2, где владеет 45%.

По словам гендиректора производителя решений для операторов связи «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, услуга аутсорсинга возможна в двух видах: полном и частичном. Во втором случае малые операторы должны будут установить системы по съему и хранению голосового трафика, а хранение контента можно будет предоставить крупным операторам.

Отмечается, что региональные операторы при этом опасаются, что расценки на такие услуги окажутся завышенными. Также остается неясной технология реализации требований и параметры возможного аутсорсинга.

Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», вступили в силу 1 июля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или смс, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.

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