Экономика
 
Последние новости
Блогера Мэддисона признали врагом Украины
Киев отчитал Италию за «фейковый Майдан»
Названа сумма материнского капитала после «разморозки» индексации
«Монако» перебил предложение «Челси» по Головину
Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
Австралийский мальчик растолстел до 178 килограммов
Хорват отказался от серебра чемпионата мира
США и Украина отвергли идею референдума в Донбассе
Украина проиграла России торговый спор
Новости партнеров

ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»

Перейти в «Мою Ленту»

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) спрогнозировала рост тарифов на связь после принятия «пакета Яровой», передает Reuters. Об этом сказано в ответе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на обращение Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС).

Финансовые затраты мобильных операторов вырастут в среднем на 10 процентов из-за необходимости соблюдать требования «закона Яровой», что предполагает хранение огромного массива данных.

Рост тарифов на 10 процентов позволит собрать с пользователей около 110 миллиардов рублей в год. «Но даже десятипроцентный рост тарифов не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек», — сказал президент УралАОС Леонид Блинов. Он добавил, что ожидает дальнейшего роста тарифов на связь. Чтобы полностью компенсировать затраты на реализацию, стоимость услуг придется увеличить вдвое, подчеркнул он.

Генеральный директор ТМТ Consulting Константин Анкилов добавил, что это первое заявление о необходимости роста тарифов. По его словам, ранее официальные лица утверждали, что «закон Яровой» никак не повлияет на цены.

Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», вступили в силу 1 июля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или смс, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Яровая предложила искать пропавших детей по геолокации их телефонов
«Закон Яровой» оказался неисполним
В России выросли тарифы ЖКХ и заработал «пакет Яровой»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0118 июля
Мохаммед бен Салман

Дали заднюю

Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
20:2116 июля

США пригрозили конкуренцией «Северному потоку-2»

18:43Сегодня

«Россети» начали масштабные учения в Дагестане

16:54Сегодня

В России создали департамент санкций

Экономика20:11Сегодня

«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»

Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
16:05Сегодня

США поставили Китаю ультиматум

14:0416 июля

На спасение пенсионеров потратят миллиарды

16:46Сегодня

Путин предложил не торопиться с повышением пенсионного возраста

Экономика00:0115 июля

Одичали

Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
14:26Сегодня

Россияне начали активно экономить

19:2316 июля

Россияне бросились скупать Tesla

16:04Сегодня

Ротшильды попались на отмывании денег

Россия
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году
Неудачный приворот обошелся москвичу в 63 тысячи рублей
Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче
На западных рубежах России началась крупная военная стройка
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
Все материалы
Мир
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Пострадавшего от «Новичка» британца выписали из больницы
США уличили в нежелании обвинять Россию в гибели малайзийского «Боинга»
В Германии пассажир устроил резню в автобусе
Стало известно о попытках арестованной в Турции чеченки бежать из ИГ
Во Франции уволили и взяли под стражу избившего людей советника Макрона
Эрдоган начал примирение с Европой
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Армения возложила ответственность за урегулирование в Карабахе на Россию
На Украине открыли памятник Гурченко с орфографическими ошибками
На Украине захотели заминировать Азовское море
В ДНР вынесли смертный приговор
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
«Россети» начали масштабные учения в Дагестане
В России создали департамент санкций
США поставили Китаю ультиматум
Путин предложил не торопиться с повышением пенсионного возраста
Все материалы
Силовые структуры
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Из-за видео с пытками заключенного возбудили дело
Появились подробности найденной ФСБ утечки секретов из «Роскосмоса»
За налет на дом бывшего прокурора задержали садовника
В России вынесли первый приговор за подделку новых денег
Все материалы
Наука и техника
Чудеса света
Эти неземные снимки сделаны на обычный iPhone
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Названа новая смертельная опасность табачного дыма
Доказана польза аспирина в борьбе с раком
Популярная биодобавка оказалась бесполезной для продления жизни
В Йеллоустоне пошли трещины
Все материалы
Спорт
«Раньше можно было бить в пах или головой в голову»
Он дрался еще в 90-е, а теперь возглавит турнир UFC в России
Черчесов взял автограф у Путина
«Монако» перебил предложение «Челси» по Головину
Хорват отказался от серебра чемпионата мира
Усик надежды
Украинский чемпион против несокрушимого россиянина. Кто победит?
МОК предложил России вернуться
Гассиев и Усик показали одинаковый вес перед чемпионским боем в Москве
Все материалы
Культура
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Большие кочерыжки
В Петербурге поставили нетипичную оперу про вульгарного алкоголика
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Рэпер Wiz Khalifa запретил мужчинам кусать бананы
Земфира высказалась об акции Pussy Riot на ЧМ, геях и неприязни к Монеточке
Назван самый возмутительный фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами
Мужчина откопал в саду тайную комнату и озадачил пользователей сети
Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом
Американка пообещала бить кормящих матерей и потеряла работу
Все материалы
Ценности
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Обувь Меган Маркл стала примером для женщин из королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Названы любимые курорты знаменитостей
Все материалы
Из жизни
Дикая смесь
Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Объявились желающие выпить жидкость из загадочного черного саркофага
Наследник миллиардера-педофила стал контрабандистом и сбежал на остров
Американец полакомился сырой устрицей и умер
Американка исправила изуродованный хирургом нос пиявками
Все материалы
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Porsche построит в единственном экземпляре уникальный классический спорткар
Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы