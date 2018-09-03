Турист за рог вытянул из трясины застрявшую антилопу

В ЮАР путешественник спас импалу, упавшую в воду. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Видео снял Стив Хэли (Steve Haley) из Великобритании, приехавший в Национальный парк Крюгера на 8-недельное сафари. Он путешествовал один на своей машине и ночевал в палатке. В один из дней своего отпуска Хэли обратил внимание на странное поведение антилопы. Животное неподвижно сидело в воде, а вокруг него собрались его сородичи.

Вскоре импала несколько раз попыталась выбраться из трясины, но соскальзывала обратно в воду. Неожиданно к ней подъехала машина, из нее вылез мужчина и подошел к животному. Он снял ботинки и носки, а затем вытащил импалу за рог.

После спасения импала некоторое время не могла подняться, но вскоре убежала прочь, немного прихрамывая.

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