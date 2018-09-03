Российский мегапроект оказался на грани срыва

Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань может так и не быть реализован, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы РЖД, которые должны выступить одним из концессионеров проекта.
По данным газеты, проекту требуется госфинансирование на сумму в 700 миллиардов рублей в виде капитального гранта, который потом не будет взыскан. В этом случае инвесторы могут рассчитывать на положительную чистую приведенную стоимость (разница между доходами и расходами по проекту, приведенная к настоящему времени) в размере 145,6 миллиарда рублей. В противном случае она окажется отрицательной и составит 641,9 миллиарда рублей.
Помимо дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали», в проекте по строительству магистрали могут поучаствовать иностранные компании (ими могут стать немецкие и китайские инвесторы). Все они выступят в роли концессионеров, а концедентом станет Росжелдор.
Пока грант не выделен, не спешит строить магистрали и РЖД. В планах компании возведение только одного участка трассы — от Москвы до Владимира. Его стоимость составляет 419,1 миллиарда рублей, из которых РЖД готовы выделить 201,3 миллиарда по своей инвестпрограмме. Остальное планируется привлечь за счет концессионных облигаций и иностранных партнеров. Этот участок внесен в план развития магистральной инфраструктуры за авторством Минэкономразвития. Для начала строительства необходимо, чтобы план был утвержден.