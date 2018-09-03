Экономика
 
Последние новости
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
Женщин в Малайзии побили палками за лесбийский секс
В Москве зафиксировали рекордное с начала века давление 
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Госбанку срочно потребовались миллиарды
Школьник тайком потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру
Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой
Итальянец забил гол ударом пяткой с лета
Россияне выстроили из машин портрет Шуфутинского
Новости партнеров

Российский мегапроект оказался на грани срыва

Перейти в «Мою Ленту»

Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань может так и не быть реализован, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы РЖД, которые должны выступить одним из концессионеров проекта.

По данным газеты, проекту требуется госфинансирование на сумму в 700 миллиардов рублей в виде капитального гранта, который потом не будет взыскан. В этом случае инвесторы могут рассчитывать на положительную чистую приведенную стоимость (разница между доходами и расходами по проекту, приведенная к настоящему времени) в размере 145,6 миллиарда рублей. В противном случае она окажется отрицательной и составит 641,9 миллиарда рублей.

Помимо дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали», в проекте по строительству магистрали могут поучаствовать иностранные компании (ими могут стать немецкие и китайские инвесторы). Все они выступят в роли концессионеров, а концедентом станет Росжелдор.

Пока грант не выделен, не спешит строить магистрали и РЖД. В планах компании возведение только одного участка трассы — от Москвы до Владимира. Его стоимость составляет 419,1 миллиарда рублей, из которых РЖД готовы выделить 201,3 миллиарда по своей инвестпрограмме. Остальное планируется привлечь за счет концессионных облигаций и иностранных партнеров. Этот участок внесен в план развития магистральной инфраструктуры за авторством Минэкономразвития. Для начала строительства необходимо, чтобы план был утвержден.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Господдержке добавят скорости
Подсчитаны бюджетные расходы на скоростную магистраль в Грозный
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

На автомате

Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
20:5131 августа

Маска пытались сместить с поста главы Tesla

10:5026 августа

В действиях России усмотрели план по избавлению от доллара

02:26Сегодня

Эрдоган призвал отказаться от «вредоносного» доллара

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
18:1431 августа

Сбербанк поддержит пенсионеров

08:4825 августа

Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

16:02 1 сентября

В России пересмотрят цены на авиабилеты

Экономика00:01 1 сентября
Илон Маск

Села батарейка

Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
15:1231 августа

Трамп обиделся на Европу из-за машин

06:39 1 сентября

Названа стоимость досрочного выхода на пенсию многодетных матерей

12:5431 августа

У бизнеса решили позаимствовать триллионы ради экономики России

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Депортированного в Россию чеченца похитили из дома
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Знаки на российских дорогах начнут самостоятельно менять разрешенную скорость
Военным запретили совещаться по ночам и в выходные
В Кремле предупредили о неизбежных последствиях убийства Захарченко
Все материалы
Мир
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Женщин в Малайзии побили палками за лесбийский секс
В США неизвестный подстрелил 10 человек во время игры в кости
Европа оказалась под угрозой из-за афганских террористов
Соратник Ассанжа пропал в Норвегии
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Борис Ельцин и Билл Клинтон«В мире больше нет секретов»
Что Ельцин говорил Клинтону про Крым, Путина и будущее России
Все материалы
Бывший СССР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Россию заподозрили в создании искусственных очередей на границе с Крымом
Опубликована запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины
Песков поведал об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
В Донбассе заметили высокопоставленных военных из США и Канады
Сотни тысяч человек прошли по Донецку за гробом Захарченко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Маска пытались сместить с поста главы Tesla
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Эрдоган призвал отказаться от «вредоносного» доллара
Сбербанк поддержит пенсионеров
В России пересмотрят цены на авиабилеты
Все материалы
Силовые структуры
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
За тюремщиками начнется тотальная слежка для защиты заключенных
Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро
Тюремщики передали следователям 42 видео издевательств над заключенными
Появилось видео скрывающегося с места преступления убийцы полицейского
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Су-35 назвали худшим кошмаром ВВС США
Разработан истребитель-гибрид для борьбы с Россией
В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая
Все материалы
Спорт
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Итальянец забил гол ударом пяткой с лета
Другу Макгрегора предрекли уничтожение в бою с чеченцем
Федерер шокировал соперника величайшим ударом в истории
Кадыров решил «без особой задержки» найти нового тренера «Ахмату»
«Россия понравилась, но это другая страна»
Сын первой ракетки СССР играет за Германию. Он в шаге от вершины
«Зенит» впервые в сезоне потерял очки
Все материалы
Культура
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»
Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории
Фильмы с Азией Ардженто сняли с эфира из-за скандала с совращением подростка
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
В Польше опубликовали карту с российским Крымом
«Невзламываемый» кошелек взломали
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Google поймали на слежке за кредитными картами
«ВКонтакте» выпустила обещанную «защиту» россиян от посадок за репосты
Все материалы
Ценности
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Названы лучшие помолвочные кольца
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Вернулся джинсовый тренд из 90-х
У модели в рекламе косметики обнаружили усы
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
Раскрыта вероятная причина аварии с загоревшимся самолетом в Сочи
Загранпаспорт стал доступнее
Сотрудник аэропорта умер при эвакуации пассажиров загоревшегося самолета в Сочи
Самолет с пассажирами выкатился за полосу и загорелся в Сочи
Все материалы
Из жизни
«Здесь гораздо меньше понтов»
История россиянки о жизни в Вене
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Школьник тайком потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру
Продавец приклеил рыбам глаза и поплатился
Зять проник в морг и похитил мертвую тещу
Россиянин продаст кота-экстрасенса за пять миллионов рублей
Все материалы
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
McLaren восстановил 21-летний суперкар до состояния нового
Новенький Rolls-Royce Ghost разбили в первую поездку
Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар
Все материалы
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы