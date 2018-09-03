Британский ловец педофилов нашел «преступника» и сел в тюрьму

В Великобритании охотника на педофилов в интернете суд приговорил к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в 750 фунтов (965 долларов) за ложные обвинения. Об этом сообщает «Би-би-си».

Стивен Дюр, более известный под именем Стиви Трэп (Stevie Trap), признал, что несправедливо обвинил 42-летнего Пола Фархада (Paul Farhad) в педофилии в своем посте на Facebook в 2017 году. В публикации он назвал мужчину агрессивным психопатом, который представляет угрозу для общества.

По словам Фархада, 110 тысяч человек просмотрели пост, в котором говорилось, что он растлевает подростков. Позднее Стиви Трэп удалил эту фразу из сообщения, однако пострадавший предоставил суду скриншоты изначальной версии.

В результате клеветы британца уволили с работы, на его дверях появились оскорбительные надписи, а его окно разбили кирпичом.

Стиви Трэп — самопровозглашенный охотник на педофилов. Он и его команда занимаются тем, что притворяются детьми в сети и вычисляют нарушителей закона. В начале процесса он отрицал вину и заявлял, что согласен с тем, что Фархад — не педофил, а в посте об этом не говорится. Однако после того как пострадавший предоставил снимок экрана с сообщением, Трэп признал вину.

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