Во Франции признали победу Асада в Сирии

В гражданском конфликте в Сирии победил президент Башар Асад. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Sputnik International.

«Асад выиграл войну, мы должны признать это. Но он не добился мира», — сказал министр. По его словам, для этого Дамаску необходимо принять политическое решение при участии международных посредников.

Ле Дриан считает, что если сирийским властям удастся освободить провинцию Идлиб от террористов, это не решит проблем, которые спровоцировали конфликт. Он добавил, что Франция будет участвовать в мирном разрешении ситуации в рамках обсуждения в Генеральной ассамблее ООН.

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По словам министра, западная коалиция может нанести удары по Сирии в случае, если Дамаск будет использовать химическое оружие против мирного населения.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками. В настоящее время провинция Идлиб — единственный регион страны, который все еще не контролируется правительством.

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