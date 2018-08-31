США сочли борьбу с террористами разжиганием конфликта

Военная операция сирийских правительственных сил в отношении террористов в провинции Идлиб станет эскалацией внутреннего конфликта в стране. Об этом написал в пятницу, 31 августа, государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«США рассматривают это как эскалацию уже и так серьезного конфликта», — отметил он. Помпео также указал, что глава МИД России Сергей Лавров «защищает сирийско-российскую операции».

Госсекретарь добавил, что из-за агрессии пострадают 3 миллиона сирийцев, которые ранее были вынуждены покинуть свои дома и находятся в Идлибе. «Нехорошо. Мир наблюдает», — написал он.

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30 августа Лавров предостерег западные страны от провокаций в Сирии и игры с огнем. Глава сирийского МИД Валид Муаллем также заявил, что в случае агрессии и удара последствия для стран Запада будут ужасающими.

До этого посол России в США заявил, что британские спецслужбы готовят провокацию с возможным применением химического оружия в Идлибе. По его словам, она может стать поводом для нанесения Вашингтоном, Лондоном и Парижем совместного авиаудара. В российском Минобороны также заявляли, что США наращивают вооружение в регионе.

Пентагон отрицает все обвинения: по словам его представителя, подобные заявления не соответствуют действительности.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками. В настоящее время провинция Идлиб — единственный регион страны, который все еще не контролируется правительством.

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