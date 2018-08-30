Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег западные страны от провокаций в Сирии и игры с огнем. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, новая провокация готовится в сирийской провинции Идлиб с целью затруднить антитеррористическую операцию. «Мы с фактами на столе через наше министерство обороны, через министерство иностранных дел четко и жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они не играли с огнем», — подчеркнул министр.

В свою очередь, Муаллем заявил, что в случае агрессии последствия для Запада будут ужасающими. «Мы прямо сейчас предостерегаем [США, Великобританию и Францию] от совершения тройственной агрессии», — сказал он.

«Мы используем свое право на самозащиту со всей силой. Последствия будут устрашающими и окажут большое влияние на ситуацию», — добавил сирийский дипломат.

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Ранее 30 августа посол России в США заявил, что британские спецслужбы готовят провокацию с возможным применением химического оружия в Идлибе. По его словам, она может стать поводом для нанесения Вашингтоном, Лондоном и Парижем совместного авиаудара.

27 августа в российском Минобороны заявили, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. По данным ведомства, в Персидский залив переброшен американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами.

Пентагон отрицает все обвинения: по словам его представителя, подобные заявления не соответствуют действительности.

14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Это, по их словам, стало ответом на химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Власти Сирии заявляют, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов.

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