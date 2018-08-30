Российские военные похвастаются могуществом в Средиземном море

В Средиземном море пройдут масштабные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что в мероприятии примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Кроме того, будут задействованы самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Маневры начнутся 1 сентября и продлятся неделю — до 8 сентября. Ради обеспечения безопасности районы, где будут проходить учения, в соответствии с международным законодательством объявят опасными для судоходства и полетов.

28 августа сообщалось, что Министерство обороны России усилило группировку боевых кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. В состав группировки теперь входят 10 кораблей и две подводные лодки. Отмечалось, что это самая мощная группировка российского флота с начала операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

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