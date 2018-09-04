Украинские силовики получат подержанные французские вертолеты

Почти половина вертолетов, которые закупают украинские силовики у компании Airbus Helicopters, подержанные. Об этом сообщает «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на документацию системы закупок ProZorro.

Украинская государственная авиакомпания «Хорив-Авиа» 29 августа заключила договор с Airbus Helicopters о покупке 55 вертолетов для Нацгвардии, полиции, пограничников и спасателей. 21 вертолет H225 относится к подержанным, это самая крупная модель, поставляемая по контракту. Вместе с работами по модернизации они обойдутся в 274,4 миллиона евро. Украина также получит новыми 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.

Представитель МВД заявил изданию «Украинская правда», что министерство никогда не скрывало, что часть вертолетов — бывшие в употреблении. Они были выпущены в 2009-2012 годах и вдвое дешевле новых.

Стоимость всего контракта, включая техобслуживание и обучение пилотов, составляет 555 миллионов евро. Киев закупает вертолеты за счет французского кредита на 475 миллионов евро, заключенного по соглашению между правительствами двух стран.

Киев намерен использовать французские вертолеты в том числе для наблюдения за границей. В июне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что власти могут вернуть контроль над Донбассов силами двух тысяч силовиков, не прибегая к помощи военнослужащих и миротворцев ООН.

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