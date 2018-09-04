Лондону припомнили негатив в адрес Путина

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Владимир Путин

Негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес российского президента Владимира Путина надолго останутся в памяти Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 4 сентября.

«У нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином [бывшим главой МИД Борисом] Джонсоном, в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинения не приносил», — сказал Песков.

Он не стал комментировать высказывание главы ВТБ Андрея Костина в отношении экс-министра иностранных дел Великобритании. Песков заметил, что солидарен с оценкой профессиональных качеств министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Накануне Костин, выступая на церемонии открытия учебного года в МГИМО, отметил высокие профессиональные качества Лаврова. Глава ВТБ назвал его умным, гибким и «в меру жестким». «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — сказал он, обратившись к аудитории.

Позже тем же днем пресс-служба банка сообщила, что Костин извинился перед экс-главой МИД Британии.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство чуть меньше двух лет.

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