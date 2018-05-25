Костин порекомендовал Трампа на должность главы российского ЦБ

Президент ВТБ Андрей Костин выдвинул предположение, что Дональд Трамп может быть хорошим сменщиком Эльвиры Набиуллиной. Такое мнение глава ВТБ озвучил в в ходе обсуждения вопросов финансового регулирования на развивающихся рынках на сессии «Финансово-банковская система стран с развивающимися рынками: версия 2.0» Петербургского международного экономического форума.

«Я выступал на телевидении Bloomberg и сказал, что, когда Эльвира Сахипзадовна Набиуллина закончит второй-третий срок, сколько она хочет работать — я очень люблю, уважаю ее и ценю — хорошим сменщиком ей был бы господин Трамп. Потому что господин Трамп за последнее время, на прошлой неделе буквально, принял такие, сумел провести такие законы, которые существенно ослабляют регулирование банковской сферы в Соединенных Штатах», — пошутил глава ВТБ.

«По крайней мере для малых и средних банков. Я считаю, что вопросы регулирования сейчас они очень важны, мне кажется, что после кризиса седьмого года финансовый рынок очень сильно зарегулирован», — продолжил он свою мысль. «Все европейские страны, включая Россию, смотрят на Соединенные Штаты и видят, что там-то американские банки находятся в лучших условиях. И это дополнительный драйв для экономики. Я считаю, что это было бы очень полезно (и для России — прим. "Ленты.ру")», — отметил Костин.