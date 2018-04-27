Президенту представили экологический проект «Подари лес другу»

На заседании попечительского совета Русского географического общества глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту России Владимиру Путину об экологическом проекте «Почта Банка» и ВТБ «Подари лес другу!». Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Глава государства поддержал его и согласился восстановить от своего имени пострадавший от огня участок Иркутского лесничества — 1040 деревьев.

Как рассказал Андрей Костин, российский проект по посадке лесов «Маракуйя» был запущен в начале 2013 года. Суть проекта построена на принципе работы c двумя группами пользователей: с одной стороны, лесничие, регистрирующие территории, на которых погиб или пострадал лес; с другой стороны, люди, выбирающие национальный парк или заповедник и количество деревьев для восстановления.

На данный момент в России к программе озеленения с помощью проекта «Маракуйя» и «Почта Банка» подключен 31 национальный парк. В проекте приняли участие 650 тысяч человек, которые посадили почти 2,5 миллиона деревьев. Восстановлено 610 гектаров леса.

«Мы надеемся, что уже к 2020 году нами будет восстановлено более 5 миллионов деревьев», — отметил глава ВТБ.

На сегодняшний день одним из самых активно восстанавливаемых, после катастрофических пожаров последних нескольких лет стало Иркутское лесничество. Усилиями пользователей сервиса «Маракуйя», клиентов банка, людей и организаций со всей страны удалось восстановить порядка 813 тысяч саженцев сосны. «За исключением участка в 1040 деревьев…», — отметил Костин, спросив у президента, не возражает ли тот, если недостающие деревья будут посажены от его имени.