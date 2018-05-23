Костин поставил правду выше доллара

Россияне твердо убеждены: «Правда на нашей стороне. А правда сильнее доллара». Такое мнение телеканалу CNBC высказал глава ВТБ Андрей Костин, комментируя недавнее заявление Комитета британской палаты общин по международным делам.

«В определенной степени я бы согласился с комитетом, но мне кажется, он выбрал не те объекты для критики. Были упомянуты компании, которые, к примеру, выходят на Лондонскую фондовую биржу и привлекают финансирование путем первичного размещения акций (IPO) или выпуска еврооблигаций, а это, пожалуй, самые чистые деньги, какие можно себе представить, ведь по ним проводится тщательная проверка с указанием всей необходимой информации, это международно-признанная процедура», — отметил глава ВТБ. «Да, "грязные деньги" в Лондоне есть, и должен сказать, некоторые люди, покинув Россию с "грязными деньгами", сейчас наслаждаются там жизнью», — подчеркнул Костин.

При этом он выразил мнение, что необходимо расширять сотрудничество между Лондоном и Москвой с целью выявления такого рода денег. «В России, например, никогда не было офшорных зон. Деньги уходили на Запад, и это было проблемой для российской экономики. Если британское правительство хочет пресекать такую практику, это можно лишь приветствовать. Но речь, конечно, идёт не о той области, о которой говорил комитет», — посетовал глава ВТБ.

По его утверждению, все это свидетельствует о недопонимании и, «наверное, об отсутствии коммуникаций». «Я считаю, что в этом одна из самых серьезных проблем — в отсутствии общения между представителями наших законодательных органов, между нашими политиками», — подытожил свою мысль банкир.

В интервью он также отметил, что больше экономических санкций его тревожит начавшая ощущаться сильнее угроза Третьей мировой войны. «По итогам соцопроса, недавно проведенного в России, 55 процентов россиян считают — эта угроза реальна, причем из-за агрессивной политики США. Подобных настроений не было на протяжении нескольких десятилетий. Вопрос очень серьезный, в чем-то это отражает нынешнее состояние международных отношений. В мире стало гораздо опаснее», — поделился своими переживаниями банкир.