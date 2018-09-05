Очарованного тюремщика осудили за пронос в СИЗО духов и золота для клофелинщицы

Сотрудник ФСИН, лейтенант Алексей Акчурин приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным периодом в два года за пронос запрещенных вещей арестованной в СИЗО. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Люблинский районный суд Москвы признал Акчурина виновным по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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По данным издания, Акчурин носил вещи Реане Теймуровой, подсыпавшей мужчинам в спиртное клофелин, а после того, как те засыпали под его действием, обворовывающей жертв. Один из потерпевших от действий Теймуровой скончался. В 2017 году Люблинский районный суд приговорил женщину к 12 годам колонии.

Пока Теймурова находилась в СИЗО, Акчурин за короткий срок пронес в изолятор как минимум 18 мобильных телефонов с доступом к сети Интернет. Однако, женщина попросила его о доставке и других вещей.

«Среди пронесенных Акчуриным в СИЗО для нее [Теймуровой] вещей — золотые серьги с жемчугом (в том числе жемчужная серьга-пирсинг), несколько флаконов духов, медицинские препараты, как она сама выражалась, для "поддержания женской красоты"», — говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный приобрел для арестантки «материалы для творчества» — строительную стамеску, краски для рисования, кисти и канцелярский клей. После доставки каждой партии вещей родственница Теймуровой переводила Акчурину на его личную банковскую карту 20–30 тысяч рублей. Этот факт и стал главным доказательством в уголовном деле против него. Сам Акчурин свою вину признал, покаялся и просил о смягчении наказания.

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