Мошенники нашли убедительный способ обворовать россиян

Специалисты компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили о новой схеме, которую применяют мошенники для кражи денег с карт россиян. Об этом пишут «Известия».

Жертвы получают СМС со ссылкой на федеральный закон номер 167 о блокировке карты в связи с тем, что банк счел последнюю операцию подозрительной. Для подтверждения транзакции владельцу карты предлагают позвонить на отправленный номер и сверить персональные данные. В частности, жертв просят продиктовать номер карты и трехзначный код безопасности с обратной стороны карты (CVV-код). Это позволяет мошенникам снимать с карты деньги.

Ссылка на федеральный закон добавляет сообщению мошенников убедительности, отмечает глава Zecurion Analytic Владимир Ульянов. Дело в том, что некоторые пользователи сталкивались с тем, что их операции блокируются банком и переводы нужно подтверждать звонком в финансовую организацию. Чаще всего это происходит с нестандартными для клиента операциями, но иногда такое случается из-за ошибки системы.

Издание указывает, что в настоящее время банки не имеют права блокировать переводы. Такие полномочия у них появятся только 26 сентября 2018 года. В случае если карту все-таки заблокировали, клиенту необходимо обратиться в банк и пройти идентификацию. Специалисты по безопасности напоминают, что владельцы карт не должны сообщать их данные и CVV-код третьим лицам.

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