Загадочную улыбку Моны Лизы объяснили последствием беременности

Американский медик заявил, что раскрыл загадку улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает New York Post.

Доктор Мандип Мехра считает, что ухмылка женщины может быть вызвана недостаточной активностью щитовидной железы. «Во многом именно эти недостатки, вызванные заболеванием, придают шедевру шарм и мистическое обаяние», — добавил врач.

По его словам, болезнь была спровоцирована ранней беременностью, а также недостатком мяса, молочных изделий и морепродуктов в рационе.

В 2017 году британский искусствовед Джонатан Джонс опубликовал исследование, в котором объяснил загадочную улыбку женщины сифилисом.

«Джоконда» считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. По свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, женщина покупала в местной аптеке acqua di chiocciole — воду улиток, которую в то время использовали для лечения сифилиса.

Во Франции в феврале 2017-го был найден рисунок с изображением обнаженной женщины, который, как предполагают эксперты, мог быть эскизом для картины.

Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды», — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина написана Леонардо да Винчи в 1503-1505 годах.

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