Раскрыт виновник масштабного заражения компьютеров по всему миру

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении программиста из Северной Кореи по имени Пак Джин Кёк (Pak Jin Kyok). Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, санкции введены против компании Chosun Expo Joint Venture, в которой он работал. По данным американского правительства, именно Пак Джин Кёк ответственен за глобальное распространение компьютерного вируса WannaCry в 2017 году и кибератаку на Sony в 2014-м.

Минфин уверен, что мужчина и компания связаны с правительством Северной Кореи и причастны к киберпреступлениям.

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В мае 2017 года по всему миру распространился вирус-вымогатель WannaCry. Он шифровал все данные, находящиеся на устройстве, и требовал выкуп, угрожая уничтожением данных. За первые несколько дней злоумышленники поразили компьютеры в 150 странах мира, причинив ущерб в один миллиард долларов.

В ноябре 2014 года сотрудники Sony Pictures оказались жертвами массированной кибератаки: они обнаружили на экранах компьютеров изображение красного черепа и сообщение с угрозами, написанное от лица хакерской группировки Guardians of Peace (GOP). Позднее стало известно, что большая часть зараженных устройств пришла в негодность, а у Sony выкрали несколько фильмов до премьеры. Среди них был и комедийный боевик Эвана Голдберга и Сета Рогена «Интервью», повествующий о двух американских журналистах, отправляющихся в КНДР ради интервью с Ким Чен Ыном и убивающих диктатора по просьбе ЦРУ.

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