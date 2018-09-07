На Маска подали в суд за мошенничество

Трейдер и основатель инвестиционного издания Citron Research Эндрю Лефт, подал в федеральный суд в штате Калифорния на предпринимателя Илона Маска. Как сообщает CNBС, основателя Tesla обвиняют в нарушении закона о ценных бумагах.

В иске утверждается, что Маск специально выдавал ложную информацию, чтобы повлиять на цену акций Tesla. В августе он сообщил в Twitter, что планирует выкупить ценные бумаги из расчета 420 долларов за акцию, заявив, что финансирование для этой операции уже обеспечено. Однако критика в сети и переговоры с акционерами заставили Маска передумать, и он решил оставить Tesla публичной компанией.

Адвокат Лефта Майкл Канти назвал ситуацию «хрестоматийным случаем мошенничества». «Мы считаем, что Маск специально манипулировал ценой акций при помощи вводящих в заблуждение твитов, что нанесло ущерб инвесторам», — сообщил он.

Ранее на Маска уже подали иск акционеры Tesla, которые заявили, что посты бизнесмена принесли им убыток. По их словам, после сообщений о намерении выкупить акций начались резкие колебания их курса. Инвесторам пришлось закупать бумаги по искусственно завышенным ценам, чтобы покрыть свои позиции.

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