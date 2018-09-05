Маск вновь обвинил британского дайвера в педофилии и понадеялся на иск в суд

Американский предприниматель Илон Маск вновь обвинил британского дайвера Верна Ансворта, участвовавшего в освобождении детей из пещеры в Таиланде, в педофилии и понадеялся на то, что тот подаст на него в суд. Такое заявление миллионер сделал в электронной переписке с журналистом ресурса BuzzFeed.

«Я бы посоветовал тебе связаться со знакомыми в Таиланде, разобраться, что на самом деле происходит, и перестать защищать насильника детей, ты ****** придурок», — говорится в опубликованном скриншоте переписки. Маск добавил, что Ансворт — одинокий и старый мужчина, который летает в страну, чаще всего в город Паттайа, или живет там на протяжении уже 30-40 лет. Затем, по словам предпринимателя, британец переехал в Чианг Рай, где женился на 12-летней девочке.

«Есть только одна причина, по которой люди ездят в Паттайю. Это не лазание по пещерам, это место, в которое приезжают за другим, — пояснил он. — Чианг Рай известен торговлей детьми для секса».

В заключении письма Маск написал: «Что касается угроз иском в суд (..) да я, ***** надеюсь, что он его подаст».

Как отмечает BuzzFeed, письмо было отправлено с пометкой «не для публикации». Однако такое правило действует только если обе стороны подтвердили, что ведут разговор не под запись.

В июле американский предприниматель принес Ансворду извинения за то, что назвал его педофилом.

Конфликт разгорелся когда Маск в резкой форме ответил Ансворту, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Дайвер заявил, что идея о мини-субмарине является пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ бизнесмен в своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметил, что не видел его на месте инцидента, а вызволявшие детей тайские морпехи «по-настоящему круты». Позднее он удалил свой твит.

Пользователи сети заявили, что разочаровались в предпринимателе. По их словам, называть других педофилами без оснований — отвратительно.

Группа из 12 школьников и их футбольного тренера пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило. Всех пропавших нашли живыми через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля, когда на поверхность вывели последних застрявших школьников и тренера.

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