Илон Маск извинился за «педофила»

Американский предприниматель Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Ансвортом за то, что назвал его педофилом. Пост бизнесмен разместил на своей странице в Twitter.

Маск указал, что был разгневан, когда обозвал британца. По его словам, тот «сказал неправду и предложил вступить в сексуальный контакт с мини-субмариной, построенной из доброты и с учетом данных от лидера команды дайверов», участвовавших в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде.

«Как бы то ни было, его действия не могут служить оправданием моим, и потому я приношу извинения мистеру Ансворту и компаниям, которые я представляю как их глава. Это моя, и только моя вина», — написал бизнесмен.

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Маск предлагал свою помощь по спасению детей из пещеры. Для этого он вместе с командой инженеров собрал мини-субмарину и привез ее к месту происшествия.

Ансворт, участвовавший в операции, заявил, что идея является пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ бизнесмен назвал дайвера педофилом. После британец заявлял, что рассматривает возможность подать на Маска в суд.

Группа из 12 школьников и их футбольного тренера пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило. Всех пропавших нашли живыми через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля.

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